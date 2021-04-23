Сорокин: РФС проявил себя как партнер УЕФА, оказав содействие в проведении матчей Евро

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) поступил правильно, оказав содействие в проведении трех дополнительных матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС заявил генеральный директор российской части турнира Алексей Сорокин.

В пятницу Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что Санкт-Петербург дополнительно примет три матча группового этапа турнира, которые были запланированы в Дублине. Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча финальной части турнира - три встречи группового этапа, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов. В связи с отказом Дублина принять матчи турнира, запланированные в столице Ирландии встречи группы Е перенесены в Санкт-Петербург.

"В таких условиях нет правильных или неправильных решений. Есть необходимость помочь коллегам, подставить плечо. Я считаю, что правильно поступил Российский футбольный союз, проявив себя как партнер УЕФА и оказав содействие", - сказал Сорокин.

Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь встреч: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.