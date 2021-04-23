Сборная Словакии по футболу хотела бы провести подготовку к матчам в Петербурге в России

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Сборная Словакии по футболу хотела бы готовиться к перенесенным из Дублина в Санкт-Петербург матчам чемпионата Европы в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Словацкой футбольной ассоциации.

В пятницу Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что Санкт-Петербург дополнительно примет три матча группового этапа турнира, которые были запланированы в Дублине. Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча финальной части турнира - три встречи группового этапа, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов. Сборная Словакии сыграет в Санкт-Петербурге с командами Польши (14 июня) и Швеция (18 июня).

"Мы проведем два матча в Санкт-Петербурге вместо двух матчей, которые могли бы быть сыграны в Дублине, - говорится в сообщении. - Сборная Словакии хотела бы готовиться в Санкт-Петербурге, в России, но на данный момент мы не знаем, в каком месте у нас будет базовый лагерь. Постараемся принять решение в ближайшие дни".

Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь встреч: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.