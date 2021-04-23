Янне Андерссон заявил, что сборная Швеции сохранила воспоминания о Петербурге с ЧМ-2018

ТАСС, 23 апреля. Сборная Швеции по футболу сохранила хорошие воспоминания о Санкт-Петербурге с чемпионата мира 2018 года. Об этом газете Expressen рассказал главный тренер команды Янне Андерссон.

В пятницу Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что Санкт-Петербург дополнительно примет три матча группового этапа турнира, которые были запланированы в Дублине. Среди них две встречи с участием шведской сборной. 18 июня шведы сыграют в Санкт-Петербурге со словаками, а 23 июня - с поляками. На чемпионате мира 2018 года сборная Швеции в 1/8 финала в Санкт-Петербурге переиграла команду Швейцарии со счетом 1:0.

"Хорошо, что мы наконец получили определенность. У нас остались хорошие воспоминания о Санкт-Петербурге и 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года. Сейчас все внимание сосредоточено на том, чтобы как можно лучше подготовиться к предстоящему чемпионату", - сказал Андерссон.

Сборная Швеции изначально должна была базироваться в Дублине. "У нас есть пара недель, чтобы определиться (с базой), нам нужно обсудить ситуацию с УЕФА. Возможно, будет уместно базироваться в Швеции. Санкт-Петербург близок к Швеции, мы играли там на чемпионате мира и надеемся, что в Санкт-Петербурге будет много наших болельщиков", - отметил менеджер шведской сборной Стефан Петтерссон.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.