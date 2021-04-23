УЕФА может возместить Петербургу затраты на проведение дополнительных игр Евро

В пятницу УЕФА сообщил, что Санкт-Петербург дополнительно примет три матча группового этапа турнира, которые были запланированы в Дублине. Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча финальной части турнира - три встречи группового этапа, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов. В связи с отказом Дублина принять матчи турнира, запланированные в столице Ирландии встречи группы Е перенесены в Санкт-Петербург.

"Могу только предположить, что УЕФА будет [возмещать затраты]. Это вполне логично. Не могу сказать, каким точно оно будет, но в принципе возмещение затрат на все необходимые услуги предусмотрено", - сказал Сорокин.

Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь встреч: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.