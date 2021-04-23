Рублев не смог выйти в полуфинал теннисного турнира в Барселоне

ТАСС, 23 апреля. Россиянин Андрей Рублев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Барселоне.

Встреча завершилась победой 19-летнего итальянца со счетом 6:2, 7:6 (8:6). Рублев был посеян на турнире под третьим номером, Синнер - под 11-м. В полуфинале итальянский теннисист, занимающий 19-е место в рейтинге ATP, сыграет с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом (2-й номер посева) и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (10).

Рублев занимает седьмое место в рейтинге ATP, в его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).

Турнир в Барселоне проходит с 1953 года, соревнования проводятся на грунте. Турнир завершится 25 апреля, его призовой фонд составляет более €1,5 млн.