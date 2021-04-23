Колосков: успех на чемпионате мира 2018 года сыграл роль в переносе игр Евро в Петербург

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Успешное проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России сыграло роль в переносе трех матчей чемпионата Европы 2021 года из Дублина в Санкт-Петербург. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший президент РФС и вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков.

В пятницу Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что Санкт-Петербург дополнительно примет три матча группового этапа турнира, которые были запланированы в Дублине. Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча финальной части турнира - три встречи группового этапа, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов. В связи с отказом Дублина принять матчи турнира, запланированные в столице Ирландии встречи группы Е перенесены в Санкт-Петербург.

"Сообщение хорошее, позитивное, радость моя основывается на нескольких обстоятельствах, - сказал Колосков. - Во-первых, то, что нам [России] доверяют, очевидно, что тот успех, который был на чемпионате мира 2018 года, сыграл свою роль в том, что еще три матча нам дали. Во-вторых, большое подспорье нашим болельщикам, увидят три игры финальной части чемпионата Европы, и, конечно, наша туристическая индустрия возрадуется, поскольку приедут болельщики, будут ходить в музеи, по городу, изучать достопримечательности российской культуры. Я считаю, что это хорошее решение для России в целом и для Санкт-Петербурга в частности".

Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь встреч: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.