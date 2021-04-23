Дзюдоистка Кузютина перенесла операцию и восстанавливается к Играм в Токио

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Лидер женской сборной России по дзюдо, бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Наталья Кузютина перенесла операцию и восстанавливается, чтобы принять участие в Играх в Токио. Об этом ТАСС рассказал главный тренер женской сборной России по дзюдо Дмитрий Морозов.

Кузютина пропустила чемпионат Европы, который прошел с 16 по 18 апреля в Лиссабоне. В Португалии российская женская сборная завоевала три медали - серебро на счету Дарьи Давыдовой (до 63 кг), обладательницами бронзовых наград стали Сабина Гилязова (до 48 кг) и Мадина Таймазова (до 70 кг).

"Большинство участниц чемпионата Европы рассматривается в олимпийскую команду, в Лиссабоне выступала расширенная сборная. На сегодня в весовых категориях 48 кг, 57 кг и 78 кг имеют шансы квалифицироваться на Олимпиаду по два человека. С определенностью об участии в Играх можно говорить о Наталье Кузютиной, на сегодняшний день у нее нет конкурентов, она лидер команды, всегда им была и остается. Сейчас она проходит реабилитацию после операции, работает не меньше пяти часов в день, за исключением редких выходных", - рассказал Морозов.

Кузютина является четырехкратной чемпионкой Европы, многократным призером чемпионатов мира.