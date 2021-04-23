Тренировочные базы ЧМ задействуют для приема дополнительных сборных на Евро в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Тренировочные базы и стадионы, которые были задействованы во время чемпионата мира по футболу в 2018 году для приема иностранных сборных, будут использованы для размещения команд в связи с дополнительными матчами чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

В пятницу Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что Санкт-Петербург дополнительно примет три матча группового этапа турнира, которые были запланированы в Дублине.

"Мы прорабатываем, какие стадионы будут использованы для тренировок команд, которые к нам приедут. Вы знаете, что в Петербурге есть наследие чемпионата мира в прекрасном состоянии. У нас есть несколько стадионов, которые готовы будут принять сборные команды", - сказал Пиотровский.

Он добавил, что все эти стадионы будут готовы к началу чемпионата. "Я думаю, что к июню месяцу, когда команды будут готовы приехать, к 11 июня, когда начинается чемпионат, они будут готовы, газон будет подготовлен, все будет хорошо", - отметил вице-губернатор.

По словам Пиотровского, власти города рады переносу дополнительных матчей в город и также прорабатывают вопрос с гостиницами для членов сборных. "Мы рады этой новости, Петербург активно готовится к чемпионату Европы уже не первый год. Мы прорабатываем, какие отели будут выделены для приехавших сборных", - отметил он.

Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь встреч: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.