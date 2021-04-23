Россиянка Листунова стала чемпионкой Европы по спортивной гимнастике в многоборье

ТАСС, 23 апреля. Россиянка Виктория Листунова завоевала золотую медаль в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в швейцарском Базеле.

15-летняя Листунова является чемпионкой России 2021 года в многоборье. Нынешний чемпионат Европы является для нее первым взрослым международным турниром.

В квалификации Мельникова и Листунова заняли первые два места. Третьей стала россиянка Владислава Уразова. В финале многоборья могут выступать не более двух представителей от одной страны. Таким образом, в финал вышли Мельникова и Листунова.

На соревнованиях в Базеле у женщин разыгрывается пять комплектов наград. Позднее спортсменки выявят сильнейших в упражнениях на отдельных снарядах. Листунова поборется за медали в вольных упражнениях, Мельникова прошла в финал в этой же дисциплине, а также в опорном прыжке и упражнениях на брусьях. Уразова выступит в финале упражнений на брусьях.

Чемпионат Европы завершится 25 апреля.