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Летние олимпийские виды спорта

Россиянка Листунова стала чемпионкой Европы по спортивной гимнастике в многоборье

Второе место заняла еще одна россиянка Ангелина Мельникова, третье - британка Джессика Гадирова
Виктория Листунова EPA-EFE/ALEXANDRA WEY
Описание
Виктория Листунова
© EPA-EFE/ALEXANDRA WEY

ТАСС, 23 апреля. Россиянка Виктория Листунова завоевала золотую медаль в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в швейцарском Базеле.

Листунова показала результат 56,731 балла. Второе место заняла россиянка Ангелина Мельникова (55,432), третьей стала представительница Великобритании Джессика Гадирова (55,100).

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15-летняя Листунова является чемпионкой России 2021 года в многоборье. Нынешний чемпионат Европы является для нее первым взрослым международным турниром.

В квалификации Мельникова и Листунова заняли первые два места. Третьей стала россиянка Владислава Уразова. В финале многоборья могут выступать не более двух представителей от одной страны. Таким образом, в финал вышли Мельникова и Листунова.

На соревнованиях в Базеле у женщин разыгрывается пять комплектов наград. Позднее спортсменки выявят сильнейших в упражнениях на отдельных снарядах. Листунова поборется за медали в вольных упражнениях, Мельникова прошла в финал в этой же дисциплине, а также в опорном прыжке и упражнениях на брусьях. Уразова выступит в финале упражнений на брусьях.

Чемпионат Европы завершится 25 апреля.

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