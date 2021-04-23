Родионенко заявила, что гимнастка Листунова гарантировала себе путевку на Олимпиаду

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Чемпионка Европы по спортивной гимнастике Виктория Листунова гарантировала себе место в команде России на Олимпийские игры в Токио. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

В пятницу Листунова завоевала золотую медаль в личном многоборье на чемпионате Европы. Второе место заняла россиянка Ангелина Мельникова. В квалификации Мельникова и Листунова заняли первые два места, третьей стала россиянка Владислава Уразова. В финале многоборья могут выступать не более двух представителей от одной страны. Таким образом, в финал вышли Мельникова и Листунова.

"Для нас этот успех дебютантки Листуновой не стал неожиданным, - сказала Родионенко. - Мы предполагали, что в споре Мельниковой и Листуновой победит последняя. Девочка очень хорошо готова и прошла проверку перед Олимпийскими играми на взрослом помосте, как и Влада Уразова. Виктория после этого выступления гарантировала себе место в команде России на Олимпиаде в Токио, как и Мельникова с Уразовой, которые также обеспечили себе место в команде".

"Что касается выступления Ангелины, то сегодня у нее не сложилось. Подвело бревно, ошиблась на брусьях. Не сумела собрать себя в кулак на этих снарядах, но зато великолепно закончила многоборье вольными упражнениями и осталась на втором месте. Она умничка", - добавила Родионенко.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио.