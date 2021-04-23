Строительство волейбольного центра к чемпионату мира 2022 года началось в Ярославле

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Капсулу с посланием потомкам заложили в пятницу на месте возведения волейбольного центра на 5 тыс. зрителей в Ярославле, на арене которого будут проходить матчи чемпионата мира 2022 года. Закладкой капсулы дан старт строительству спортобъекта, сообщил во время торжественной церемонии губернатор региона Дмитрий Миронов.

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"Сегодня мы даем старт строительству в Ярославле современного спортивного объекта мирового уровня. Это историческое событие для всего региона. Комплекс универсальный: здесь можно будет заниматься не только волейболом, но и баскетболом, мини-футболом, художественной гимнастикой, борьбой, плаванием, другими видами спорта, а также проводить концерты, фестивали, конференции", - приводит пресс-служба облправительства слова Миронова.

В закладке капсулы с посланием потомкам также приняли участие гендиректор Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо, президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко, руководитель АНО "Оргкомитет волейбол - 2022" Роман Станиславов, депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, отметили в пресс-службе.

Подготовительные работы на стройплощадке начались в конце 2020 года, волейбольный центр возводится за счет инвестора, благотворительного фонда "Сафмар", а вспомогательные здания - на государственные средства.

В основном здании разместят волейбольную арену с местами для 5 тыс. зрителей, конференц-зал, зоны спортподготовки, реабилитации и временного проживания спортсменов из волейбольного клуба "Ярославич". В отдельном блоке создадут малый спортивный зал с трибунами на 500 мест, предусмотрены помещения для пляжного волейбола и подготовительно-восстановительный блок с бассейнами. "Все это позволит обеспечить дополнительную загрузку объекта, сделать его востребованным не только на время проведения соревнований. Для нас очень важно, чтобы комплекс не простаивал, а работал в полную силу и был общедоступным", - отметил Миронов.

Чемпионат мира по волейболу должен пройти в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Финал турнира планируется провести в Москве на "ВТБ-Арене".