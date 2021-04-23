Гендиректор "Газпром Арены" заявил, что газон стадиона справится с проведением матчей Евро

В пятницу Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что Санкт-Петербург дополнительно примет три матча группового этапа турнира, которые были запланированы в Дублине. Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча финальной части турнира - три встречи группового этапа, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов. В связи с отказом Дублина запланированные в столице Ирландии встречи группы Е перенесены в Санкт-Петербург.

"Технически и организационно арена готова к проведению семи матчей без проблем, - сказал Литвинов. - Справится ли газон? Мы рассчитываем, что справится, потому что у нас есть достаточный временной интервал, когда поле будет находиться снаружи стадиона в естественных условиях. То есть мы, во-первых, его качественно и кропотливо подготовим к таким нагрузкам, плюс наше поле устроено по гибридной технологии - армированная корневая зона".

"Мы рассчитываем, что [газон] будет с плотным травяным покровом и устойчив к повреждениям. Возможно, к концу соревнований покрытие визуально уже будет в игровом состоянии, но в целом по физическим свойствам выдержит и эстетически будет выглядеть хорошо", - добавил Литвинов.