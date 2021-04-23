Полиция предъявила тренеру сборной Уэльса Гиггзу обвинения в избиении

ТАСС, 23 апреля. Британская полиция выдвинула обвинения в отношении главного тренера сборной Уэльса по футболу Райана Гиггза. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление полиции.

47-летний специалист обвиняется в домашнем насилии в период с декабря 2017 года по ноябрь 2020-го, а также в нанесении телесных повреждений и побоях, эти инциденты произошли 1 ноября 2020 года. Имена пострадавших не называются. Судебное заседание пройдет 28 апреля.

Осенью прошлого года сообщалось, что одной из этих женщин была девушка Гиггза. Тогда он был арестован по подозрению в избиении, но позже отпущен под залог.

В июне сборная Уэльса под руководством Гиггза должна принять участие в чемпионате Европы.

Гиггз на протяжении всей футбольной карьеры выступал за "Манчестер Юнайтед", проведя за команду 672 матча, в которых отметился 114 голами. Он 13-кратный чемпион Англии, четырежды побеждал в Кубке Англии, дважды - в Лиге чемпионов и один раз - в клубном чемпионате мира. С 2014 по 2016 год работал в тренерском штабе "Манчестер Юнайтед". Он возглавил сборную Уэльса в январе 2018 года.