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Евро-2020

Гиггз не будет тренировать сборную Уэльса на чемпионате Европы по футболу

В пятницу полиция выдвинула в адрес тренера обвинения в домашнем насилии, а также в нанесении телесных повреждений и побоях
Райан Гиггз EPA-EFE/Carl Recine
Описание
Райан Гиггз
© EPA-EFE/Carl Recine

ТАСС, 23 апреля. Райан Гиггз отстранен от должности главного тренера сборной Уэльса на предстоящем чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Уэльса.

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Тренером национальной команды на турнире будет Роберт Пейдж. В пятницу полиция выдвинула в адрес Гиггза обвинения в домашнем насилии, а также в нанесении телесных повреждений и побоях в отношении двух девушек.

Наставник уже пропускал в марте игры сборной из-за расследования по данному делу. Осенью прошлого года он был арестован по подозрению в избиении девушки и впоследствии отпущен под залог.

Гиггз возглавляет национальную команду с января 2018 года. На протяжении всей футбольной карьеры выступал за "Манчестер Юнайтед", проведя за команду 672 матча, в которых отметился 114 голами. Он 13-кратный чемпион Англии, четырежды побеждал в Кубке Англии, дважды - в Лиге чемпионов и один раз - в клубном чемпионате мира. С 2014 по 2016 год работал в тренерском штабе "Манчестер Юнайтед".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На предстоящем турнире сборная Уэльса сыграет в группе А с командами Швейцарии, Турции и Италии.

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