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Летние олимпийские виды спорта

Листунова призналась, что испытывает невероятные чувства после победы на чемпионате Европы

Российская спортсменка стала первой в многоборье
Виктория Листунова EPA-EFE/GEORGIOS KEFALAS
Описание
Виктория Листунова
© EPA-EFE/GEORGIOS KEFALAS

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Дебютантка сборной России по спортивной гимнастике Виктория Листунова, завоевавшая в пятницу золотую медаль в личном многоборье на чемпионате Европы в швейцарском Базеле, испытывает после этой победы невероятные чувства. Об этом Листунова сообщила журналистам.

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Листунова показала результат 56,731 балла. Второе место заняла россиянка Ангелина Мельникова (55,432), третьей стала представительница Великобритании Джессика Гадирова (55,100). 15-летняя Листунова является чемпионкой России 2021 года в многоборье. Нынешний чемпионат Европы является для нее первым взрослым международным турниром.

"После своего успеха я испытываю невероятные чувства, сегодняшняя победа дает мне еще больше мотивации, чтобы стать еще лучше. Я продолжу тренироваться дальше, чтобы добиться поставленных перед собою целей и быть на Олимпийских играх готовой как никогда", - сказала Листунова.

"Я не придаю большого значения тому, что сегодня опередила Ангелину. Просто у нее сегодня не все получилось", - заметила чемпионка Европы.

В субботу и воскресенье будут разыграны медали в упражнениях на отдельных снарядах. Листунова поборется за медали в вольных упражнениях, Мельникова прошла в финал в этой же дисциплине, а также в опорном прыжке и упражнениях на брусьях. Еще одна россиянка Влада Уразова выступит в финале упражнений на брусьях.

Чемпионат Европы завершится 25 апреля.

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