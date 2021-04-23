Листунова призналась, что испытывает невероятные чувства после победы на чемпионате Европы

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Дебютантка сборной России по спортивной гимнастике Виктория Листунова, завоевавшая в пятницу золотую медаль в личном многоборье на чемпионате Европы в швейцарском Базеле, испытывает после этой победы невероятные чувства. Об этом Листунова сообщила журналистам.

Листунова показала результат 56,731 балла. Второе место заняла россиянка Ангелина Мельникова (55,432), третьей стала представительница Великобритании Джессика Гадирова (55,100). 15-летняя Листунова является чемпионкой России 2021 года в многоборье. Нынешний чемпионат Европы является для нее первым взрослым международным турниром.

"После своего успеха я испытываю невероятные чувства, сегодняшняя победа дает мне еще больше мотивации, чтобы стать еще лучше. Я продолжу тренироваться дальше, чтобы добиться поставленных перед собою целей и быть на Олимпийских играх готовой как никогда", - сказала Листунова.

"Я не придаю большого значения тому, что сегодня опередила Ангелину. Просто у нее сегодня не все получилось", - заметила чемпионка Европы.

В субботу и воскресенье будут разыграны медали в упражнениях на отдельных снарядах. Листунова поборется за медали в вольных упражнениях, Мельникова прошла в финал в этой же дисциплине, а также в опорном прыжке и упражнениях на брусьях. Еще одна россиянка Влада Уразова выступит в финале упражнений на брусьях.

Чемпионат Европы завершится 25 апреля.