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Летние олимпийские виды спорта

Гимнастка Мельникова не может объяснить, почему ошиблась в многоборье на чемпионате Европы

Россиянка допустила падение на бревне и серьезную ошибку в упражнении на брусьях
Ангелина Мельникова EPA-EFE/GEORGIOS KEFALAS
Описание
Ангелина Мельникова
© EPA-EFE/GEORGIOS KEFALAS

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова пока не может объяснить причины допущенных ей ошибок в финале личного многоборья, который состоялся в пятницу. Об этом гимнастка сообщила журналистам.

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Абсолютной чемпионкой Европы 2021 года стала дебютантка взрослой сборной России Виктория Листунова, набравшая 56,731 балла. Мельникова стала второй с результатом 55,432 балла, допустив падение на бревне и серьезную ошибку в упражнении на брусьях.

"Сегодняшний финал мне дался очень тяжело. Почему так произошло, не понимаю. Я расстроена тем, что сегодня случилось со мной на бревне и брусьях. Я намерена еще больше работать на тренировках, чтобы на следующем старте все получилось куда лучше", - сказала Мельникова.

"Буду ли я более мотивирована после второго места перед завтрашними финалами? Думаю, да. Постараюсь показать все, на что способна", - продолжила спортсменка.

В субботу и воскресенье Мельникова будет бороться за медали в вольных упражнениях, а также в опорном прыжке и упражнениях на брусьях.

"Мне понравилось выступление Виктории, ее гимнастика. Она очень элегантна. У нее весьма сложные программы, и я надеюсь, что она сможет поехать на Олимпиаду", - такую оценку дала Мельникова дебюту на взрослых международных стартах своей соотечественницы, выигравшей в пятницу золото.

Чемпионат Европы в швейцарском Базеле завершится 25 апреля.

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