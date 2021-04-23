Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Ласицкене сделала прививку от коронавируса

"Сначала мы ждали ответ Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по этой вакцине, чтобы они получили от Всемирного антидопингового агентства (WADA) подтверждение того, что в ней нет запрещенных препаратов, которые могут потом быть неприятным сюрпризом, - сказала Ласицкене. - Мы все-таки решили, что нужно сделать прививку. Скоро у меня начинается сезон, поэтому мы с тренером решили, что лучше я буду вакцинирована, не буду переживать и отвлекаться от подготовительного процесса. Естественно, я буду соблюдать все меры предосторожности, но психологически мне и моему организму будет проще: даже если вдруг, не дай бог, в моем окружении будут заболевшие люди, то меня не посадят на карантин, и я смогу продолжать готовиться, смогу быть в обойме".

"Верю, что мой организм без сюрпризов абсолютно спокойно перенесет прививку. Каждый делает так, как считает нужным, тут самое правильное и верное - это тщательно обдумать важность и необходимость прививки для каждого. А решение каждый принимает сам, мы приняли вот такое", - добавила 28-летняя легкоатлетка.

Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой мира в помещении. Также она один раз выиграла золотую награду чемпионата Европы и дважды - зимнего чемпионата Европы. В ее активе две победы на Всемирных военных играх.