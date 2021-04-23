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Сборные по хоккею

Третьяк: российские хоккеисты играли в свое удовольствие в матче с белорусами

Встреча в Москве завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в матче с белорусами играла в свое удовольствие. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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Россияне в рамках Еврохоккейвызова выиграли у белорусов на льду "ВТБ-Арены" со счетом 6:3.

"Соперник особо не сопротивляется. Для игроков этот матч важен, поскольку они сейчас под нагрузкой, готовятся играть со швейцарцами, потом будет этап Евротура в Чехии. Матч был очень важным - он негрубый, настоящий товарищеский", - сказал Третьяк.

"Наши играют в свое удовольствие. Могли забить и больше. В третьем периоде наши немножко сдали, во втором периоде были сильнее", - добавил он.

В субботу против белорусов сыграет олимпийская сборная России (команда ближайшего резерва).

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