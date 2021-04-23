Третьяк: российские хоккеисты играли в свое удовольствие в матче с белорусами

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в матче с белорусами играла в свое удовольствие. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Россияне в рамках Еврохоккейвызова выиграли у белорусов на льду "ВТБ-Арены" со счетом 6:3.

"Соперник особо не сопротивляется. Для игроков этот матч важен, поскольку они сейчас под нагрузкой, готовятся играть со швейцарцами, потом будет этап Евротура в Чехии. Матч был очень важным - он негрубый, настоящий товарищеский", - сказал Третьяк.

"Наши играют в свое удовольствие. Могли забить и больше. В третьем периоде наши немножко сдали, во втором периоде были сильнее", - добавил он.

В субботу против белорусов сыграет олимпийская сборная России (команда ближайшего резерва).