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Сборные по хоккею

Ротенберг: хоккеисты сборной России готовятся к чемпионату мира и находятся под нагрузками

По мнению главы штаба национальной сборной, в матче Евровызова против белорусов россияне показали самоотверженность и характер
Глава штаба национальной сборной, вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг Пресс-служба ФХР
Описание
Глава штаба национальной сборной, вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг
© Пресс-служба ФХР

МОСКВА, 23 апреля. Игроки сборной России по хоккею в настоящее время проходят серьезные сборы при подготовке к чемпионату мира, который пройдет в Латвии. Об этом ТАСС сообщил глава штаба сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

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В пятницу сборная России обыграла команду Белоруссии (6:3) в матче Евровызова. Турнир является подготовительным к предстоящему чемпионату мира, который состоится с 21 мая по 6 июня в Риге.

"Тренерский штаб отрабатывает нашу систему, команда находится под нагрузками, - сказал Ротенберг. - Сейчас идут серьезные сборы, первый цикл которых завершится завтра. В следующем матче будет играть другой состав, так как у нас на сборах больше 40 человек. Впереди еще два цикла, мы готовимся к чемпионату мира".

"Ребята сегодня показали самоотверженность и характер. На чемпионат мира может поехать каждый из игроков сегодняшнего состава. Это зависит только от них самих, потому что в сборную попадают лучшие. Пока готовимся, работаем и смотрим", - добавил собеседник ТАСС.

В субботу против белорусов сыграет олимпийская сборная России (команда ближайшего резерва).

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