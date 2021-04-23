Ротенберг: хоккеисты сборной России готовятся к чемпионату мира и находятся под нагрузками

МОСКВА, 23 апреля. Игроки сборной России по хоккею в настоящее время проходят серьезные сборы при подготовке к чемпионату мира, который пройдет в Латвии. Об этом ТАСС сообщил глава штаба сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

В пятницу сборная России обыграла команду Белоруссии (6:3) в матче Евровызова. Турнир является подготовительным к предстоящему чемпионату мира, который состоится с 21 мая по 6 июня в Риге.

"Тренерский штаб отрабатывает нашу систему, команда находится под нагрузками, - сказал Ротенберг. - Сейчас идут серьезные сборы, первый цикл которых завершится завтра. В следующем матче будет играть другой состав, так как у нас на сборах больше 40 человек. Впереди еще два цикла, мы готовимся к чемпионату мира".

"Ребята сегодня показали самоотверженность и характер. На чемпионат мира может поехать каждый из игроков сегодняшнего состава. Это зависит только от них самих, потому что в сборную попадают лучшие. Пока готовимся, работаем и смотрим", - добавил собеседник ТАСС.

В субботу против белорусов сыграет олимпийская сборная России (команда ближайшего резерва).