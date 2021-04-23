Родионенко: отсутствие Далалояна на чемпионате Европы мобилизовало Нагорного и Белявского

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Отсутствие на чемпионате Европы одного из лидеров мужской сборной России по спортивной гимнастике Артура Далалояна, получившего тяжелую травму накануне соревнований, добавило настроя его товарищам по команде Никите Нагорному и Давиду Белявскому, которые в пятницу заняли два первых места в финале личного многоборья. Такое мнение высказала ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Титул абсолютного чемпиона Европы завоевал в пятницу Нагорный, по итогам шести видов программы его результат составил 88,032 балла. Белявский стал вторым (85,864), третьим - украинец Илья Ковтун (84,864).

"Ребята выступили сегодня отлично, никаких замечаний к ним нет. Они сделали то, что должны были сделать. Доминирование Никиты и Давида над своими соперниками вполне объяснимо, оба наших спортсмена обладают сильными программами", - заметила Родионенко.

"Повлияло ли на выступление ребят отсутствие травмированного Артура Далалояна? Думаю, да. Эта ситуация их больше мобилизовала", - добавила собеседница ТАСС.

Чемпион мира 2018 года в личном многоборье Далалоян надорвал ахиллово сухожилие на одной из последних тренировок перед вылетом на чемпионат Европы в Швейцарию. Спортсмену была сделала операция, которая оставляет ему шансы на восстановление и последующее участие в Олимпийских играх в Токио.