В Питере - семь. УЕФА скорректировал список городов проведения чемпионата Европы

На заседании, помимо Дублина, решался вопрос по Мюнхену и Бильбао, власти которых не могли гарантировать проведение матчей со зрителями. В пятницу власти Баварии дали согласие по этому вопросу, матчи на "Альянц-Арене", вместимость которой составляет 75 тыс. зрителей, смогут посетить минимум 14,5 тыс. болельщиков. Мюнхен примет встречи Франция - Германия (15 июня), Португалия - Германия (19 июня), Германия - Венгрия (23 июня) и один четвертьфинальный матч 2 июля.

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в пятницу окончательно утвердил города, в которых грядущим летом пройдут матчи чемпионат Европы. Три игры Дублина, участие в качестве города-организатора которого было под вопросом, примет Санкт-Петербург.

УЕФА решил перенести четыре матча чемпионата Европы из Дублина в Санкт-Петербург и Лондон, поэтому состав городов-организаторов сократился с 12 до 11. Петербург получил три матча группы E, теперь в российском городе пройдут шесть игр группового этапа: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также матч 1/4 финала (2 июля). Встречи пройдут на "Газпром-Арене", которая вмещает 68 тыс. зрителей.

Генеральный директор "Газпром-Арены" (стадион "Санкт-Петербург") Владимир Литвинов рассказал ТАСС, что газон стадиона должен справиться с проведением семи матчей. "Мы рассчитываем, что справится, потому что у нас есть достаточный временной интервал, когда поле будет находиться снаружи стадиона в естественных условиях. То есть мы, во-первых, его качественно и кропотливо подготовим к таким нагрузкам, плюс наше поле устроено по гибридной технологии - армированная корневая зона, - сказал Литвинов. - Мы рассчитываем, что [газон] будет с плотным травяным покровом и устойчив к повреждениям, возможно, к концу соревнований покрытие визуально уже будет в игровом состоянии, но в целом по физическим свойствам выдержит и эстетически будет выглядеть хорошо".

УЕФА может возместить Санкт-Петербургу затраты на проведение трех дополнительных матчей чемпионата Европы, сообщил ТАСС генеральный директор российской части Евро Алексей Сорокин. "Могу только предположить, что УЕФА будет [возмещать затраты]. Это вполне логично, - сказал Сорокин. - Не могу сказать, каким точно оно будет, но в принципе возмещение затрат на все необходимые услуги предусмотрено".

Лондон получил от Дублина игру 1/8 финала (29 июня). В столице Великобритании должны также пройти три матча группового этапа Англия - Хорватия (13 июня), Англия - Шотландия (18 июня), Чехия - Англия (22 июня), одна встреча 1/8 финала (26 июня), два полуфинала (6, 7 июля) и финал (11 июля). Матчи состоятся на стадионе "Уэмбли", вместимость которого составляет 90 000 зрителей.

Севилья заменила Бильбао

В среду власти Бильбао отказались от проведения в городе матчей чемпионата Европы. Глава УЕФА Александер Чеферин ранее заявлял, что не допустит проведения матчей турнира при пустых трибунах. Бильбао же до последнего не предоставил гарантий того, что сможет организовать игры турнира в присутствии зрителей.

УЕФА перенес четыре игры из Бильбао в Севилью, встречи пройдут на Олимпийском стадионе. Это решение было принято при содействии Королевской испанской футбольной федерации, которая ранее предложила Севилью в качестве замены Бильбао.