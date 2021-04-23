В Питере - семь. УЕФА скорректировал список городов проведения чемпионата Европы

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в пятницу окончательно утвердил города, в которых грядущим летом пройдут матчи чемпионат Европы. Три игры Дублина, участие в качестве города-организатора которого было под вопросом, примет Санкт-Петербург.
На заседании, помимо Дублина, решался вопрос по Мюнхену и Бильбао, власти которых не могли гарантировать проведение матчей со зрителями. В пятницу власти Баварии дали согласие по этому вопросу, матчи на "Альянц-Арене", вместимость которой составляет 75 тыс. зрителей, смогут посетить минимум 14,5 тыс. болельщиков. Мюнхен примет встречи Франция - Германия (15 июня), Португалия - Германия (19 июня), Германия - Венгрия (23 июня) и один четвертьфинальный матч 2 июля.
УЕФА решил перенести четыре матча чемпионата Европы из Дублина в Санкт-Петербург и Лондон, поэтому состав городов-организаторов сократился с 12 до 11. Петербург получил три матча группы E, теперь в российском городе пройдут шесть игр группового этапа: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также матч 1/4 финала (2 июля). Встречи пройдут на "Газпром-Арене", которая вмещает 68 тыс. зрителей.
Генеральный директор "Газпром-Арены" (стадион "Санкт-Петербург") Владимир Литвинов рассказал ТАСС, что газон стадиона должен справиться с проведением семи матчей. "Мы рассчитываем, что справится, потому что у нас есть достаточный временной интервал, когда поле будет находиться снаружи стадиона в естественных условиях. То есть мы, во-первых, его качественно и кропотливо подготовим к таким нагрузкам, плюс наше поле устроено по гибридной технологии - армированная корневая зона, - сказал Литвинов. - Мы рассчитываем, что [газон] будет с плотным травяным покровом и устойчив к повреждениям, возможно, к концу соревнований покрытие визуально уже будет в игровом состоянии, но в целом по физическим свойствам выдержит и эстетически будет выглядеть хорошо".
УЕФА может возместить Санкт-Петербургу затраты на проведение трех дополнительных матчей чемпионата Европы, сообщил ТАСС генеральный директор российской части Евро Алексей Сорокин. "Могу только предположить, что УЕФА будет [возмещать затраты]. Это вполне логично, - сказал Сорокин. - Не могу сказать, каким точно оно будет, но в принципе возмещение затрат на все необходимые услуги предусмотрено".
Лондон получил от Дублина игру 1/8 финала (29 июня). В столице Великобритании должны также пройти три матча группового этапа Англия - Хорватия (13 июня), Англия - Шотландия (18 июня), Чехия - Англия (22 июня), одна встреча 1/8 финала (26 июня), два полуфинала (6, 7 июля) и финал (11 июля). Матчи состоятся на стадионе "Уэмбли", вместимость которого составляет 90 000 зрителей.
Севилья заменила Бильбао
В среду власти Бильбао отказались от проведения в городе матчей чемпионата Европы. Глава УЕФА Александер Чеферин ранее заявлял, что не допустит проведения матчей турнира при пустых трибунах. Бильбао же до последнего не предоставил гарантий того, что сможет организовать игры турнира в присутствии зрителей.
УЕФА перенес четыре игры из Бильбао в Севилью, встречи пройдут на Олимпийском стадионе. Это решение было принято при содействии Королевской испанской футбольной федерации, которая ранее предложила Севилью в качестве замены Бильбао.
Вместимость арены составляет 60 тыс. зрителей. Согласно пресс-релизу УЕФА, на матчах смогут присутствовать до 30% от общей вместимости стадиона. В Севилье пройдут матчи Испания - Швеция (14 июня), Испания - Польша (19 июня), Словакия - Испания (23 июня) и одна встреча 1/8 финала (27 июня).
Согласно пресс-релизу, билеты на матчи в Дублине и Бильбао будут аннулированы. Всем покупателям будет возвращена полная стоимость аннулированных билетов. Однако болельщики, которые приобрели данные билеты, получат приоритетный доступ в порядке очереди к будущим окнам продажи билетов на соответствующие реорганизованные мероприятия.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге и Баку разрешат заполнять стадионы на 50%, Будапешт намерен снять ограничение по заполняемости трибун, если болельщики будут придерживаться строгих правил по противодействию коронавирусу. Амстердам, Бухарест, Глазго, Копенгаген и Рим подтвердили квоту в 25-33%, при этом столицы Нидерландов, Румынии и Дании сохраняют возможность ее расширить в конце этого месяца. Лондон подтвердил максимальную вместимость в 25% для трех матчей групповой стадии и встречи 1/8 финала, но оргкомитет английской части Евро рассчитывает увеличить заполняемость к полуфиналам и финалу.