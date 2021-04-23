Гимнаст Нагорный назвал золото олимпийского командного турнира главной целью для себя

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Абсолютный чемпион Европы 2021 года по спортивной гимнастике россиянин Никита Нагорный считает золото олимпийского командного турнира той целью, ради достижения которой он готов работать на тренировках как можно больше. Об этом гимнаст сообщил журналистам.

Нагорный в пятницу победил на чемпионате Европы в личном многоборье, набрав 88,032 балла. Его соотечественник Давид Белявский стал вторым (85,864), третьим - украинец Илья Ковтун (84,864).

"Сегодня для меня не было важно, насколько я оторвался в баллах от своих соперников. Главнее было то, что мы с Давидом заняли первые два места на пьедестале. Отсутствие Артура Далалояна сегодня подкосило меня в какой-то степени, потому что я уже привык к тому, что он всегда рядом. Мы с нетерпением ждем, когда он вернется в команду", - сказал Нагорный.

Чемпион мира 2018 года в личном многоборье Далалоян надорвал ахиллово сухожилие на одной из последних тренировок перед вылетом на чемпионат Европы в Швейцарию. Спортсмену была сделала операция, которая оставляет ему шансы на восстановление и последующее участие в Олимпийских играх в Токио.