Гимнаст Нагорный назвал золото олимпийского командного турнира главной целью для себя

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Абсолютный чемпион Европы 2021 года по спортивной гимнастике россиянин Никита Нагорный считает золото олимпийского командного турнира той целью, ради достижения которой он готов работать на тренировках как можно больше. Об этом гимнаст сообщил журналистам.
Нагорный в пятницу победил на чемпионате Европы в личном многоборье, набрав 88,032 балла. Его соотечественник Давид Белявский стал вторым (85,864), третьим - украинец Илья Ковтун (84,864).
"Сегодня для меня не было важно, насколько я оторвался в баллах от своих соперников. Главнее было то, что мы с Давидом заняли первые два места на пьедестале. Отсутствие Артура Далалояна сегодня подкосило меня в какой-то степени, потому что я уже привык к тому, что он всегда рядом. Мы с нетерпением ждем, когда он вернется в команду", - сказал Нагорный.
Чемпион мира 2018 года в личном многоборье Далалоян надорвал ахиллово сухожилие на одной из последних тренировок перед вылетом на чемпионат Европы в Швейцарию. Спортсмену была сделала операция, которая оставляет ему шансы на восстановление и последующее участие в Олимпийских играх в Токио.
"Главным стимулом для тренировок в затянувшуюся пандемию коронавируса было желание выиграть золотую олимпийскую медаль в командном турнире. Именно ради достижения этой цели я стараюсь работать еще больше. Мои личные медали не так важны, как командные", - продолжил Нагорный. Последний раз мужская сборная России по спортивной гимнастике выигрывала золото командного турнира на Олимпиаде 1996 года в американской Атланте.
"Я перестал гнаться за медалями с 2018 года и стараюсь как можно больше работать на команду. И даже когда разыгрываются личные медали, то я настраиваю себя, что сейчас мне предстоит борьба за командные награды", - заключил спортсмен.