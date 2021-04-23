Карацев сыграет с Джоковичем в полуфинале теннисного турнира в Белграде

ТАСС, 23 апреля. Россиянин Аслан Карацев победил итальянца Джанлуку Магера в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Белграде.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 27-летнего россиянина, посеянного на турнире под третьим номером. В полуфинале он встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. В другом полуфинале сыграют итальянец Маттео Берретини (2-й номер посева) и японец Дэниел Таро.

Карацев занимает 28-ю строчку мирового рейтинга и является обладателем одного титула АТР. На дебютном для себя турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии 2021 года - он дошел до полуфинала, где уступил Джоковичу. 26-летний Магер занимает 98-е место рейтинга АТР.

Турнир в Белграде завершится 25 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €650 тыс.