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Баскетбольные еврокубки

Тренер ЦСКА Итудис высоко оценил вклад своих баскетболистов в победу над "Фенербахче"

В пятницу армейцы удвоили преимущество в четвертьфинальной серии Евролиги, победив дома со счетом 78:67
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Главный тренер российского ЦСКА Димитрис Итудис высоко оценивает вклад своих баскетболистов в победу над турецким "Фенербахче" во втором матче четвертьфинальной серии Евролиги. Об этом он рассказал журналистам.

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ЦСКА удвоил преимущество в серии, победив дома со счетом 78:67. Третий матч пройдет 28 апреля в Стамбуле.

"Нам очень приятно вести в серии 2-0, - заявил Итудис. - В сегодняшней игре обе команды показали невероятное желание при игре в защите, в "краске". Поэтому темп игры был ниже, чем в первой встрече. Но наши игроки проявили себя великолепно, и я был и всегда буду их самым большим фанатом. Мне понравилось, как ребята читали игру, как были настроены, и пусть я их тренер, но всегда буду и их главным фанатом".

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