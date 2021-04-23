Тренер ЦСКА Итудис высоко оценил вклад своих баскетболистов в победу над "Фенербахче"

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Главный тренер российского ЦСКА Димитрис Итудис высоко оценивает вклад своих баскетболистов в победу над турецким "Фенербахче" во втором матче четвертьфинальной серии Евролиги. Об этом он рассказал журналистам.

ЦСКА удвоил преимущество в серии, победив дома со счетом 78:67. Третий матч пройдет 28 апреля в Стамбуле.

"Нам очень приятно вести в серии 2-0, - заявил Итудис. - В сегодняшней игре обе команды показали невероятное желание при игре в защите, в "краске". Поэтому темп игры был ниже, чем в первой встрече. Но наши игроки проявили себя великолепно, и я был и всегда буду их самым большим фанатом. Мне понравилось, как ребята читали игру, как были настроены, и пусть я их тренер, но всегда буду и их главным фанатом".