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Баскетбольные еврокубки

"Зенит" проиграл "Барселоне" во втором матче плей-офф баскетбольной Евролиги

Испанский клуб сравнял счет в четвертьфинальной серии
Форвард "Барселоны" Роланд Шмит и защитник "Зенита" Денис Захаров EPA-EFE/Alejandro Garcia
Описание
Форвард "Барселоны" Роланд Шмит и защитник "Зенита" Денис Захаров
© EPA-EFE/Alejandro Garcia

ТАСС, 24 апреля. Российский баскетбольный клуб "Зенит" в овертайме проиграл испанской "Барселоне" со счетом 78:81 во втором матче серии четвертьфинала плей-офф Евролиги. Встреча прошла в Испании.

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Основное время матча завершилось со счетом 66:66. Самым результативным игроком встречи стал защитник санкт-петербургской команды Кевин Пангос, в активе которого 23 очка. В составе "Барселоны" больше всех очков набрал центровой Брэндон Дэвис - 22.

Счет в серии до трех побед стал 1-1. В первом матче победил "Зенит" (76:74). Следующую игру команды проведут 28 апреля в Санкт-Петербурге.

"Зенит" занял восьмое место по итогам регулярного чемпионата Евролиги, "Барселона" стала первой. В текущем сезоне в Евролиге стартовали три клуба Единой лиги ВТБ. Подмосковные "Химки" заняли последнее место по итогам регулярного чемпионата, ЦСКА финишировал вторым.

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