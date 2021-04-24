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Баскетбольные еврокубки

Кущенко: "Барселона" оказалась не готова к матчам плей-офф Евролиги против "Зенита"

Счет в серии до трех побед 1-1, "Зенит" занял восьмое место по итогам регулярного чемпионата Евролиги, "Барселона" стала первой
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Испанская "Барселона", победившая в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги нынешнего сезона, оказалась не готова к серии плей-офф против петербургского "Зенита". Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

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"Зенит" проиграл "Барселоне" во втором матче плей-офф баскетбольной Евролиги

В пятницу "Зенит" в овертайме проиграл испанской "Барселоне" со счетом 78:81 во втором матче серии четвертьфинала плей-офф Евролиги. Счет в серии до трех побед стал 1-1.

"Во второй игре серии "Зенит" сам упустил победу, но все равно, складывается ощущение, что "Барса" оказалась не готова к "Зениту", к его фирменному баскетболу, - сказал Кущенко. - Несмотря на равный счет в серии, пока что Паскуаль переигрывает Ясикявичуса и "Барселону". В Питере будет баскетбол высочайшего уровня и накала. Если "Зенит" добьется успеха, уже никто не скажет, что это произошло случайно, что у восьмого места нет шансов против победителя "регулярки".

Следующую игру команды проведут 28 апреля в Санкт-Петербурге.

"Зенит" занял восьмое место по итогам регулярного чемпионата Евролиги, "Барселона" стала первой. В текущем сезоне в Евролиге стартовали три клуба Единой лиги ВТБ. Подмосковные "Химки" заняли последнее место по итогам регулярного чемпионата, ЦСКА финишировал вторым.

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