Дубль Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

ТАСС, 24 апреля. "Миннесота" со счетом 4:2 обыграла "Лос-Анджелес" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей дублем отметился Кирилл Капризов (8-я и 27-я минуты), также шайбы забросили Нико Штурм (52) и Юэль Эрикссон Эк (60, в пустые ворота). У проигравших отличились Тревор Мур (20) и Анже Копитар (56).
Капризов забросил 20-ю и 21-ю шайбы в дебютном сезоне в НХЛ. Всего в активе 23-летнего россиянина 40 очков (21 гол + 19 передач) за 46 матчей, он отличился в четвертой игре подряд.
"Миннесота" одержала шестую победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 63 очка в 46 матчах. "Лос-Анджелес" идет седьмым с 40 очками за 44 игры.
Следующий матч "Миннесота" проведет 25 апреля в гостях против "Сан-Хосе", "Лос-Анджелес" в тот же день примет "Аризону".