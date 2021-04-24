Дубль Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

ТАСС, 24 апреля. "Миннесота" со счетом 4:2 обыграла "Лос-Анджелес" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе победителей дублем отметился Кирилл Капризов (8-я и 27-я минуты), также шайбы забросили Нико Штурм (52) и Юэль Эрикссон Эк (60, в пустые ворота). У проигравших отличились Тревор Мур (20) и Анже Копитар (56).

Капризов забросил 20-ю и 21-ю шайбы в дебютном сезоне в НХЛ. Всего в активе 23-летнего россиянина 40 очков (21 гол + 19 передач) за 46 матчей, он отличился в четвертой игре подряд.