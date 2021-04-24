Цзю проведет эксперимент по анализу техники боксеров в своей кандидатской диссертации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Практическая часть кандидатской диссертации, над которой работает бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю, будет состоять из эксперимента по анализу техники боксеров. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Российского студенческого спортивного союза, директор Института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгений Шурманов.

"В рамках практической части работы будет поставлен эксперимент, в котором будут анализироваться характеристики техники боксеров, сформирована гипотеза, разрабатывается научный аппарат", - сказал он.

Шурманов уточнил, что тема кандидатской диссертации сейчас обсуждается с потенциальным научным руководителем, она будет связана с подготовкой боксеров.

В конце марта сообщалось, что Цзю приступил к работе над кандидатской диссертацией в УрФУ. В 2012 году Цзю получил диплом УрФУ, темой его дипломной работы была "Особенности реализации областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области на 2011-2015 годы".

Также свое желание защитить кандидатскую диссертацию выразил чемпион мира по биатлону Антон Шипулин. Позже он уточнял ТАСС, что планирует поступать в аспирантуру.