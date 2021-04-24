Итальянский лыжник Пеллегрино присоединится к сборной России 17 мая в Австрии

Федерация лыжных гонок России 21 апреля сообщила о том, что чемпион мира Пеллегрино и призер мирового первенства Де Фабиани будут тренироваться со сборной России в группе Крамера. 30-летний Пеллегрино является серебряным призером Олимпиады в Пхёнчхане в личном спринте. В 2017 году он стал чемпионом мира в аналогичной дисциплине, а в 2019 году завоевал серебряную медаль мирового первенства.

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Итальянцы Федерико Пеллегрино и Франческо Де Фабиани присоединятся к российским лыжникам из группы тренеров Маркуса Крамера и Сергея Турышева 17 мая на первом сборе команды в австрийском Рамзау. Об этом Турышев сообщил ТАСС.

"У нас первый сбор намечен на 17 мая в австрийском Рамзау, в нем будут участвовать все входящие в группу спортсмены. Итальянцы присоединятся к нам с первого сбора, на протяжении всех последующих сборов будут с нашей группой готовиться. Первый сбор продлится до 2 июня, у нас будет лыжная подготовка, роллеры, кросс, походы. Часть наших спортсменов уже прошла обязательное УМО (углубленное медицинское обследование - прим. ТАСС), другим еще предстоит это сделать".

В группе Крамера и Турышева будут готовиться к олимпийскому сезону Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак и Христина Мацокина. Устюгов - двукратный чемпион мира 2017 года, Ретивых - обладатель трех медалей мировых первенств, на ЧМ-2021 он вместе с Александром Большунов выиграл бронзу в командном спринте.

"Это будет подготовительный сбор к лету со специальными упражнениями на лыжах. Мы в этом году планируем очень много кататься на лыжах, нам это очень важно. В июне у нас тоже будет лыжная подготовка", - добавил собеседник ТАСС.

Пеллегрино трижды был призером чемпионатов мира в командном спринте, в его активе серебряная (2017) и две бронзовые медали (2015, 2019). Последнюю награду на мировых первенствах Пеллегрино завоевал в паре именно с Де Фабиани.