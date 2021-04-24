Лыжник Большунов начнет централизованную подготовку к сезону 16 мая на сборе в Крыму

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Лыжники из группы тренера Юрия Бородавко, в которую входят лидеры сборной России Александр Большунов, Наталья Непряева и Денис Спицов, начнут централизованно готовиться к олимпийскому сезону 16 мая на первом сборе команды в Крыму. Об этом Бородавко сообщил ТАСС.

"С 16 мая по 3 июня у нас пройдет первый тренировочный сбор, он будет в поселке Морском в Крыму. Это знакомое для нас место, мы там уже не один раз проводили тренировочные мероприятия. В основном спортсменов ждут велосипедные тренировки, много кросс-подходов, силовые тренировки, спортивные игры. Плюс к этому времени там начинают созревать черешня и клубника, да и свежий морской воздух пойдет лыжникам во благо", - сказал Бородавко.

"Первый снег у нас планируется на конец октября. Что касается крымского сбора, то пока планируется участие в нем всех спортсменов, входящих в группу. Но если будет какой-то форс-мажор, то, понятно, что люди будут пропускать. 90 процентов спортсменов уже прошли углубленное медицинское обследование, оставшиеся сделают это в ближайшие дни", - добавил тренер.

Большунову 24 года, в сезоне-2020/21 он во второй раз в карьере стал победителем Кубка мира и выиграл престижную многодневку "Тур де Ски", а также завоевал первую золотую медаль чемпионата мира (в скиатлоне).

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.