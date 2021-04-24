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ATP

Тарпищев рассказал о шансах Карацева в матче против Джоковича на турнире в Белграде

Поединок пройдет в субботу
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Александров/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российского теннисиста Аслана Карацева ждет очень сложный матч против первой ракетки мира серба Новака Джоковича в полуфинале турнира в Белграде. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Поединок пройдет в субботу. В другом полуфинале сыграют итальянец Маттео Берреттини (2-й номер посева) и японец Таро Дэниэл.

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"Я доволен, что Карацев по пути к полуфиналу обыграл всех игроков среднего уровня, находящихся в рейтинге с 50 по 90 места. Это важно, так как еще недавно у него и таких побед не было, - сказал Тарпищев. - С Джоковичем будет тяжело, конечно, но надо понимать, что этот турнир нужен, чтобы войти в грунтовый сезон. В целом результат не имеет значения, здесь больше важно участие с точки зрения психологии и подготовки к "Ролан Гаррос".

Карацев занимает 28-ю строчку мирового рейтинга. На дебютном для себя турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии 2021 года - он дошел до полуфинала, где уступил Джоковичу.

Турнир в Белграде завершится 25 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €650 тыс.

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