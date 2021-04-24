Кириленко прокомментировал переход Майка Джеймса из ЦСКА в "Бруклин"

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Переход защитника Майка Джеймса из ЦСКА в клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" полезен как самому баскетболисту, так и американской команде. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

В ночь на субботу Джеймс дебютировал за "Бруклин" в матче против "Бостона". Он провел на паркете 21 минуту, набрал 8 очков, сделал 2 подбора и 2 передачи. "Бруклин" одержал победу со счетом 109:104 и вышел на первое место в Восточной конференции.

"Этот переход хорош и для Майка, и для "Бруклина" - это называется win-win (беспроигрышная ситуация для всех сторон - прим. ТАСС), - сказал Кириленко. - Джеймс - отличный игрок, один из лучших игроков Евролиги, но, к сожалению, не получилось с ЦСКА. Это не игровая, а больше человеческая история".

По ходу сезона ЦСКА неоднократно отстранял Джеймса от игр решением тренерского штаба. 21 апреля армейцы объявили о прекращении контракта с американцем по обоюдному согласию сторон.

За ЦСКА баскетболист выступал с 2019 года, за это время он неоднократно признавался лучшим игроком тура Евролиги, один раз - лучшим игроком месяца. В составе ЦСКА он провел 55 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,2 очка, делая 3,2 подбора и 5 результативных передач.

Джеймсу 30 лет, в 2012 году он был участником драфта, но ни один из клубов НБА его не задрафтовал. Помимо ЦСКА, Джеймс выступал за хорватский "Загреб", израильский "Хапоэль", итальянские "Фулгор Оменья" и "Олимпию Милано", греческие "Колоссос" и "Панатинаикос", а также клубы НБА "Финикс" и "Нью-Орлеан".