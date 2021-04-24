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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги

Флорентино Перес объяснил, как Суперлига поможет развитию мирового футбола

Ранее президент "Реала" заявил, что проект Суперлиги находится в режиме ожидания

ТАСС, 24 апреля. Футбольная Суперлига поможет топ-клубам не обанкротиться на фоне потенциальных миллиардных долгов. Об этом заявил глава организации и президент "Реала" Флорентино Перес, комментарий которого приводит испанское издание AS.

19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Но уже во вторник на фоне протестов болельщиков, а также жесткой позиции УЕФА и национальных федераций все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги, а в среду из ее состава вышли "Атлетико", а также "Интер" и "Милан". После этого Перес объявил, что проект находится в режиме ожидания.

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"Главное - вернуть интерес болельщиков, ведь между [Лионелем] Месси и Криштиану [Роналду] будет больше матчей. Деньги, которые это приносит, влияют на все лиги и все клубы, - сказал Перес. - Перейдем к данным: в отчете консалтинговой компании только за три месяца пандемии, поразившей прошлый сезон, двенадцать клубов Суперлиги потеряли €650 млн. В этом сезоне, полностью прошедшем на фоне пандемии, убытки составят €2-2,5 млрд: либо мы что-то сделаем в ближайшее время, либо многие клубы обанкротятся".

"Реальность такова, что чем больше интересных и равных матчей, тем больше денег уйдет в футбол. И это будет распределено на всех, а не только на некоторые клубы, потому что национальные лиги будут гораздо дороже. И у нас также будут большие выплаты солидарности, что является одной из важных опор проекта", - добавил Перес.

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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
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