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Футбол в Германии

"Шальке" обратится в полицию после нападения болельщиков на футболистов клуба

Клуб из Гельзенкирхена впервые с 1988 года покинул высший дивизион, после чего болельщики команды напали на некоторых игроков

ТАСС, 24 апреля. Германский футбольный клуб "Шальке" намерен подать заявление в полицию из-за нападения собственных болельщиков на игроков команды. Об этом сообщает пресс-служба "Шальке".

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Во вторник гельзенкирхенцы проиграли "Арминии" (0:1) в матче 30-го тура чемпионата Германии и впервые с 1988 года покинули высший дивизион. После матча фанаты забросали игроков яйцами, также сообщалось о нападении на нескольких футболистов команды.

В итоге клуб принял решение 26 апреля возобновить тренировки, но обеспечив безопасность игроков. Также будет подано заявление в полицию. Кроме того, клуб проведет собственное расследование и будет максимально помогать следствию.

В турнирной таблице "Шальке" с 13 очками идет на последнем, 18-м месте. Команда за четыре тура до конца чемпионата отстала от расположившейся на 16-й строчке "Герты" на 13 очков.

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