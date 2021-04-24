"Шальке" обратится в полицию после нападения болельщиков на футболистов клуба

ТАСС, 24 апреля. Германский футбольный клуб "Шальке" намерен подать заявление в полицию из-за нападения собственных болельщиков на игроков команды. Об этом сообщает пресс-служба "Шальке".

"Шальке" впервые за более чем 30 лет вылетел во вторую бундеслигу

Во вторник гельзенкирхенцы проиграли "Арминии" (0:1) в матче 30-го тура чемпионата Германии и впервые с 1988 года покинули высший дивизион. После матча фанаты забросали игроков яйцами, также сообщалось о нападении на нескольких футболистов команды.

В итоге клуб принял решение 26 апреля возобновить тренировки, но обеспечив безопасность игроков. Также будет подано заявление в полицию. Кроме того, клуб проведет собственное расследование и будет максимально помогать следствию.

В турнирной таблице "Шальке" с 13 очками идет на последнем, 18-м месте. Команда за четыре тура до конца чемпионата отстала от расположившейся на 16-й строчке "Герты" на 13 очков.