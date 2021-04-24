Тренер фигуристки Константиновой обозначила ее задачи на следующий сезон

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Бронзовому призеру Универсиады-2019 фигуристке Станиславе Константиновой в следующем сезоне будет важно попасть на чемпионат России и войти там в первую шестерку. Об этом ТАСС рассказала тренер спортсменки Виктория Буцаева.

20-летняя Константинова начала сотрудничество с Буцаевой зимой нынешнего года, до этого спортсменка тренировалась в группе Александра Волкова. На последнем чемпионате России фигуристка показала 16-й результат.

"Мы не говорим об Олимпиаде, в данном случае мы говорим о состоянии, в котором Станислава была в лучшие свои годы. Будем работать, готовиться к сезону. Наша задача - чемпионат России, попадание в первую шестерку. Трудолюбие и стремление работать - первое, что меня подкупило в этой спортсменке, претензий к ней как у тренера у меня нет", - рассказала Буцаева.