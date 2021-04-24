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Сборные по хоккею

Вопрос о переносе женского чемпионата мира по хоккею будет рассмотрен 27 апреля

В среду стало известно, что турнир, который должен был пройти в Канаде c 6 по 16 мая, отменен из-за коронавируса
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Мотова/. Вопрос о переносе чемпионата мира по хоккею среди женских команд будет рассмотрен на заседании, которое пройдет во вторник 27 апреля. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

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В среду Фазель сообщил ТАСС, что турнир, который должен был пройти в Канаде c 6 по 16 мая, отменен из-за коронавируса. Позже он отметил, что Канада готова принять чемпионат мира в августе.

"У нас запланирована встреча во вторник, на которой мы будем решать [вопрос проведения турнира]. Мы действительно очень хотим провести женский чемпионат мира, но у нас пока нет точных дат. Возможно, он пройдет в августе, возможно, в сентябре. Пока решение не принято", - сказал Фазель.

В прошлом году, как и в нынешнем, турнир должен был пройти в Галифаксе и Труро, однако был отменен из-за коронавируса. В 2022 году турнир не будет проводиться из-за зимних Олимпийских игр.

Рекордсменом по количеству побед на чемпионатах мира является сборная Канады, выигравшая 10 турниров, на счету команды США 9 побед. Турнир выигрывали только эти две сборные. В активе сборной России три бронзовые награды (2001, 2013, 2016).

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