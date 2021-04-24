Легкоатлет Шкуренев отправил заявку на получение нейтрального статуса

Ранее World Athletics утвердила процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса (ANA). За оформление ANA взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $250, спортсменам до 20 лет - $100. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене.

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы 2018 года в десятиборье россиянин Илья Шкуренев отправил заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных соревнованиях, в том числе на Олимпиаде в Токио. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Павел Воронков.

"Илья Шкуренев отправил заявку на получение нейтрального статуса, - сказал Воронков. - Он планирует начать международный сезон в австрийском Гетцисе". Турнир в Гетцисе (Hypo Meeting) запланирован на 29 мая.

В активе 30-летнего Шкуренева золото зимнего чемпионата Европы 2015 года в Праге и две бронзовые медали континентальных первенств 2012 и 2014 годов и одна бронзовая - зимнего (2019). На чемпионате мира 2019 года в Дохе спортсмен занял четвертое место.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных турнирах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены. На остальных международных соревнованиях количество участвующих в них нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.