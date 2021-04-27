Шипов: у шахматиста Грищука не было реальных шансов на победу в турнире претендентов

Перед возобновлением турнира Грищук делил 3-6-е места, отставая от лидеров россиянина Яна Непомнящего и француза Максима Вашье-Лаграва на одно очко.

"У Грищука очень энергоемкая игра, постоянные цейтноты, постоянное перенапряжение, видно, что он сам не справляется с теми нагрузками, которые на него выпадают. Грищук - это наша гордость, слава, легенда российских шахмат. Мы, конечно, за него переживаем, но реальных шансов выиграть турнир претендентов, скорее всего, у него не было. Пришло время молодых", - сказал Шипов.

Он также отметил, что соотечественник Кирилл Алексеенко "еще не дозрел" до шахматного турнира такого уровня. "Видно, что очень много работал, старался, готовился, но класса игры пока не хватает", - уточнил Шипов.

26 апреля за тур до конца соревнований досрочно победил в турнире претендентов российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Эта победа позволит Непомнящему встретиться с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.