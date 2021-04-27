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Бокс

Кашинский проведет бой за звание претендента на титул IBF с поляком Цесляком 14 мая

Поединок пройдет в Польше
Юрий Кашинский Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Юрий Кашинский
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россиянин Юрий Кашинский проведет бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе с поляком Михалом Цесляком 14 мая в Польше. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе RCC Boxing Promotions.

"Российский боксер Юрий Кашинский и поляк Михал Цесляк проведут отборочный бой IBF. Поединок пройдет 14 мая в Польше. Контракт уже подписан", - сказал собеседник агентства.

34-летний Кашинский одержал 20 побед (18 нокаутом) и потерпел одно поражение. 32-летний Цесляк также одержал 20 побед (14 нокаутом) и потерпел одно поражение.

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