Кашинский проведет бой за звание претендента на титул IBF с поляком Цесляком 14 мая

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россиянин Юрий Кашинский проведет бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе с поляком Михалом Цесляком 14 мая в Польше. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе RCC Boxing Promotions.

"Российский боксер Юрий Кашинский и поляк Михал Цесляк проведут отборочный бой IBF. Поединок пройдет 14 мая в Польше. Контракт уже подписан", - сказал собеседник агентства.

34-летний Кашинский одержал 20 побед (18 нокаутом) и потерпел одно поражение. 32-летний Цесляк также одержал 20 побед (14 нокаутом) и потерпел одно поражение.