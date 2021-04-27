Чемпионат мира по скейтбордингу пройдет в августе в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Чемпионат мира по скейтбордингу в дисциплине "вертикальная рампа" пройдет в августе в Нижнем Новгороде. Об этом на пресс-конференции заявил глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

Скейтбординг дебютирует в программе Игр на Олимпиаде в Токио. Соревнования пройдут в дисциплинах "улица" и "парк".

"Мы получили право на проведение чемпионата мира в дисциплине "вертикальная рампа", - сказал Вдовин. - Он пройдет в последние выходные августа в Нижнем Новгороде. Эта дисциплина пока не входит в олимпийскую программу, но зато является самой зрелищной".