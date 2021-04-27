{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Чемпионат мира по скейтбордингу пройдет в августе в Нижнем Новгороде

Состоятся соревнования в дисциплине "вертикальная рампа"
© XSA Ramps

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Чемпионат мира по скейтбордингу в дисциплине "вертикальная рампа" пройдет в августе в Нижнем Новгороде. Об этом на пресс-конференции заявил глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

Скейтбординг дебютирует в программе Игр на Олимпиаде в Токио. Соревнования пройдут в дисциплинах "улица" и "парк".

"Мы получили право на проведение чемпионата мира в дисциплине "вертикальная рампа", - сказал Вдовин. - Он пройдет в последние выходные августа в Нижнем Новгороде. Эта дисциплина пока не входит в олимпийскую программу, но зато является самой зрелищной".

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Футбол в России
Дюков: эффективное использование стадионов невозможно без матчей с высокой посещаемостью
Президент РФС отметил, что спортивные результаты привлекают болельщиков на трибуны
Дюков: эффективное использование стадионов невозможно без матчей с высокой посещаемостью
Читать полностью