Шипов: Каруана представлял главную опасность для Непомнящего на турнире претендентов

"Мы, российские болельщики, эксперты, максимальную опасность видели в американском шахматисте Фабиано Каруане, - сказал Шипов. - Но у него случилась обратная ситуация, он год фактически не играл серьезно в шахматы - в интернете он играть не любит, а серьезных турниров не было. Поэтому, скорее всего, Фабиано не хватило именно игроцких инстинктов, которые только по мере практики восстанавливаются. Сейчас, спустя год, выяснялось, что не хватило спортивной формы, поэтому все сложилось в пользу нашего товарища".

Шипов добавил, что победителем турнира мог стать и китаец Дин Лижэнь. "Провал у Дин Лижэня случился год назад, он все-таки закончил первый круг с результатом минус два на последнем месте. Но он проявил характер и во втором круге играл и играет очень хорошо. Ясно, что это шахматист экстра-класса, и если провести этот турнир заново, Дин Лижэнь вполне мог бы и победить", - уточнил Шипов.

Победа позволит Непомнящему встретиться с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.