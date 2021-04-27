{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Чемпионат Азии по боксу перенесен в Дубай из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Индии

Сроки проведения турнира не изменились - 21-31 мая
© EPA-EFE/ANDRE PAIN

ТАСС, 27 апреля. Чемпионат Азии по боксу, который должен был пройти в Нью-Дели, состоится в Дубае из-за стремительного роста новых случаев заражения коронавирусом в Индии. Об этом сообщил во вторник пресс-центр эмиратского правительства в Twitter.

"Федерация бокса ОАЭ в сотрудничестве с Международной ассоциацией бокса (AIBA) и Федерацией бокса Индии проведут чемпионат Азии в Дубае. Турнир должен был состояться в Нью-Дели, столице Индии, в эти же сроки, но пандемия коронавируса делает его проведение [в Индии] невозможным", - уточняет пресс-центр.

Сроки проведения турнира не изменились - 21-31 мая. Соревнования должны были пройти в Индии в 2020 году, но были перенесены на 2021 год из-за коронавируса. Чемпионат Азии проходит с 1963 года.

За минувшие сутки в Индии зафиксированы 323,1 тыс. подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших в стране составило 17,6 млн. Во вторник суточное число заразившихся впервые за шесть дней продемонстрировало снижение - на 8%. Ранее пять суток подряд Индия фиксировала антирекорды суточного прироста количества заразившихся.

Число летальных исходов, связанных с коронавирусом, достигло в Индии 197,8 тыс. человек, увеличившись за минувшие сутки на 2,7 тыс. На лечении находятся 2,8 млн пациентов с коронавирусом.

В ОАЭ за сутки зафиксированы 2 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии коронавирусом в этой стране заболели 514 тыс. человек, из них 495,5 тыс. выздоровели, 1,5 тыс. скончались, 17,4 тыс. человек находятся на лечении.

Теги
Пандемия COVID-19
НХЛ
"Рейнджерс" обыграли "Баффало" в матче НХЛ. Шестеркин отразил 36 бросков
"Рейнджерс" выиграли со счетом 3:1
"Рейнджерс" обыграли "Баффало" в матче НХЛ. Шестеркин отразил 36 бросков
Читать полностью