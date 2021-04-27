Чемпионат Азии по боксу перенесен в Дубай из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Индии

ТАСС, 27 апреля. Чемпионат Азии по боксу, который должен был пройти в Нью-Дели, состоится в Дубае из-за стремительного роста новых случаев заражения коронавирусом в Индии. Об этом сообщил во вторник пресс-центр эмиратского правительства в Twitter.

"Федерация бокса ОАЭ в сотрудничестве с Международной ассоциацией бокса (AIBA) и Федерацией бокса Индии проведут чемпионат Азии в Дубае. Турнир должен был состояться в Нью-Дели, столице Индии, в эти же сроки, но пандемия коронавируса делает его проведение [в Индии] невозможным", - уточняет пресс-центр.

Сроки проведения турнира не изменились - 21-31 мая. Соревнования должны были пройти в Индии в 2020 году, но были перенесены на 2021 год из-за коронавируса. Чемпионат Азии проходит с 1963 года.