Чемпионат Азии по боксу перенесен в Дубай из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Индии

ТАСС, 27 апреля. Чемпионат Азии по боксу, который должен был пройти в Нью-Дели, состоится в Дубае из-за стремительного роста новых случаев заражения коронавирусом в Индии. Об этом сообщил во вторник пресс-центр эмиратского правительства в Twitter.
"Федерация бокса ОАЭ в сотрудничестве с Международной ассоциацией бокса (AIBA) и Федерацией бокса Индии проведут чемпионат Азии в Дубае. Турнир должен был состояться в Нью-Дели, столице Индии, в эти же сроки, но пандемия коронавируса делает его проведение [в Индии] невозможным", - уточняет пресс-центр.
Сроки проведения турнира не изменились - 21-31 мая. Соревнования должны были пройти в Индии в 2020 году, но были перенесены на 2021 год из-за коронавируса. Чемпионат Азии проходит с 1963 года.
The #UAE Boxing Federation, in coordination with the Indian Boxing Federation and the International Boxing Association (#AIBA), will host the Asian #Boxing Championship on 21 May 2021, in #Dubai@BFI_official@AIBA_Boxing pic.twitter.com/c9HCz24uEl— UAE Forsan (@UAE_Forsan) April 27, 2021
За минувшие сутки в Индии зафиксированы 323,1 тыс. подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших в стране составило 17,6 млн. Во вторник суточное число заразившихся впервые за шесть дней продемонстрировало снижение - на 8%. Ранее пять суток подряд Индия фиксировала антирекорды суточного прироста количества заразившихся.
Число летальных исходов, связанных с коронавирусом, достигло в Индии 197,8 тыс. человек, увеличившись за минувшие сутки на 2,7 тыс. На лечении находятся 2,8 млн пациентов с коронавирусом.
В ОАЭ за сутки зафиксированы 2 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии коронавирусом в этой стране заболели 514 тыс. человек, из них 495,5 тыс. выздоровели, 1,5 тыс. скончались, 17,4 тыс. человек находятся на лечении.