Мирошниченко: хоккеисты юниорской сборной России устали в концовке матча с финнами

ТАСС, 28 апреля. Хоккеисты сборной России испытывали усталость в конце второго матча группового этапа чемпионата мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет) против команды Финляндии. Об этом журналистам сообщил нападающий россиян Иван Мирошниченко.

В ночь на среду сборная России по буллитам уступила финнам со счетом 3:4. По ходу встречи россияне выигрывали со счетом 3:1.

"Игра проходила по нашему сценарию, мы играли с позиции силы, все было хорошо до третьего периода, - сказал Мирошниченко. - Там немножко подняли нос, пропустили в конце, потеряли инициативу и проиграли матч. У нас нет идеальных связок, и это, наверное, нам помешало выиграть, потому что все устали под конец матча, ведь у нас вчера была игра".

В овертайме россияне дважды оставались в меньшинстве. "Мы не хотели доводить до такого в овертайме, будем стараться играть лучше, как звеном, так и командой. Нам еще есть над чем работать", - добавил Мирошниченко.

Нападающий Данила Юров оценил игру голкипера сборной России Сергея Иванова, который отразил 52 из 55 бросков в основное время и овертайме. "Вратарь хорошо сыграл, это был его дебютный матч. Мы старались, помогали ему, однако в конце немного все испортили, но в принципе он молодец", - сказал Юров.

Сборные России и Финляндии выступают в группе B вместе с командами Чехии, США и Германии. Россияне занимают второе место в турнирной таблице с тремя очками в двух играх, в следующем матче подопечные Альберта Лещева встретятся с немцами, игра пройдет в ночь на 30 апреля и начнется в 00:00 мск. Юниорский чемпионат мира завершится 6 мая.