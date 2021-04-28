Биатлонист Слепов завершил карьеру и перешел на тренерскую работу

В конце марта тренер Слепова Валерий Храмоножкин уже объявил о завершении биатлонистом карьеры на фоне затянувшего разбирательства по делу о пропуске трех допинг-тестов, однако вскоре 34-летний спортсмен эту информацию опроверг.

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российский биатлонист Алексей Слепов завершил карьеру и перешел на тренерскую работу. Об этом ТАСС сообщил двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

"Алексей закончил карьеру, он переходит на тренерскую работу, этот вопрос мы с ним обговорили", - сказал Васильев.

В октябре Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало Слепова невиновным в нарушении антидопинговых правил. Изучив объяснения и медицинские документы, представленные биатлонистом, РУСАДА решило не рассматривать третий пропуск допинг-теста как нарушение правил доступности спортсмена. Однако через неделю РУСАДА поменяло свое решение, вновь открыв дело. На спортсмена не накладывалось отстранение на время разбирательства.

"Вся эта чехарда с РУСАДА очень сильно треплет нервы, кроме того, спортсмен теряет мотивацию, потому что он не понимает, что происходит, - отметил Васильев. - Мне он рассказал, почему с ним такое произошло. У него есть определенные смягчающие обстоятельства".

Слепов будет работать тренером в Федерации биатлона Санкт-Петербурга. Он является трехкратным чемпионом Европы, победителем общего зачета Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в сезоне-2013/14, чемпионом России.