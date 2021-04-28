Богачев: баскетболисты УНИКСа слишком рано поверили в успех в финале Еврокубка с "Монако"

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты казанского УНИКСа слишком рано поверили в успех в первом матче финальной серии Еврокубка против "Монако", и из-за эйфории упустили победу. Такое мнение ТАСС высказал президент казанского клуба Евгений Богачев.

УНИКС во вторник на выезде проиграл представляющему чемпионат Франции "Монако" со счетом 87:89 в первом матче финала Еврокубка. Следующий матч серии до двух побед пройдет 30 апреля в Казани.

"Наши лидеры [Джамар] Смит и [Айзея] Канаан не показали той игры, которую мы все привыкли от них видеть, и команда в результате никак не проявила себя, - сказал Богачев. - Возможно, когда по ходу матча мы повели с преимуществом в 10 очков, наступила эйфория, поверили в победу раньше времени, и вот такой итог. Но в серии мы еще поборемся, надеемся, что переломим [серию] и сумеем победить в турнире".

Еврокубок является вторым по силе европейским клубным турниром после Евролиги. УНИКС выигрывал турнир в сезоне-2010/11, а также выходил в финал в сезоне-2013/14.