Созданный к юбилею ПКР нагрудный знак вручат спортсменам в Белгороде

ТАСС, 28 апреля. Ювелиры создали специальный нагрудный знак, который вручат спортсменам в ходе празднования 25-летия Паралимпийского комитета России (ПКР) в Белгороде, сообщил в среду на своей странице в соцсети "Вконтакте" врио губернатора региона Вячеслав Гладков.

"Белгородские ювелиры создали юбилейный нагрудный знак, посвященный 25-летию Паралимпийского комитета России. Его вес составляет 2,2 грамма золота", - написал Гладков.

Нагрудный знак вручат на сцене "Белгород-Арены" 14 мая в рамках XV юбилейной торжественной церемонии награждения премией Паралимпийского комитета России "Возвращение в жизнь". Лауреатами премии становятся паралимпийцы - чемпионы и призеры мировых первенств, Кубков мира и Европы, внесшие вклад в развитие адаптивной физической культуры и спорта в России.