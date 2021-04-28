{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Созданный к юбилею ПКР нагрудный знак вручат спортсменам в Белгороде

Его вес составляет 2,2 грамма золота

ТАСС, 28 апреля. Ювелиры создали специальный нагрудный знак, который вручат спортсменам в ходе празднования 25-летия Паралимпийского комитета России (ПКР) в Белгороде, сообщил в среду на своей странице в соцсети "Вконтакте" врио губернатора региона Вячеслав Гладков.

"Белгородские ювелиры создали юбилейный нагрудный знак, посвященный 25-летию Паралимпийского комитета России. Его вес составляет 2,2 грамма золота", - написал Гладков.

Нагрудный знак вручат на сцене "Белгород-Арены" 14 мая в рамках XV юбилейной торжественной церемонии награждения премией Паралимпийского комитета России "Возвращение в жизнь". Лауреатами премии становятся паралимпийцы - чемпионы и призеры мировых первенств, Кубков мира и Европы, внесшие вклад в развитие адаптивной физической культуры и спорта в России.

ATP
Новак Джокович пропустит турнир серии "Мастерс" в Мадриде
Соревнования пройдут со 2 по 9 мая
Читать полностью