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Олимпиада в Токио

Песков: Россия хотела бы слышать свой гимн на Играх, но главное - победы спортсменов

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал решение, что музыка Петра Чайковского будет звучать на Олимпийских играх в Токио и Пекине в качестве замены гимна России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россия хотела бы, чтобы на международных соревнованиях играл ее национальный гимн, но главное - это победы российских спортсменов, которые "компенсируют все". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Так представитель Кремля прокомментировал решение, что музыка Петра Чайковского будет звучать на Олимпийских играх в Токио и Пекине в качестве замены гимна России.

"Такое решение принято Олимпийским комитетом, это было предложено МОК, там получили согласие. Поэтому я воздержусь от какого-то мнения", - указал представитель Кремля в ответ на вопрос, как президент относится к такой замене. "Конечно, мы все предпочли бы, чтобы играл наш прекрасный гимн. Но главное - чтобы наши спортсмены занимали первые места. Это компенсирует все", - заключил Песков.

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) утвердили Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022 году.

Теги
Олимпиада в Токио
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