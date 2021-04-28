Песков: Россия хотела бы слышать свой гимн на Играх, но главное - победы спортсменов

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россия хотела бы, чтобы на международных соревнованиях играл ее национальный гимн, но главное - это победы российских спортсменов, которые "компенсируют все". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал решение, что музыка Петра Чайковского будет звучать на Олимпийских играх в Токио и Пекине в качестве замены гимна России.

"Такое решение принято Олимпийским комитетом, это было предложено МОК, там получили согласие. Поэтому я воздержусь от какого-то мнения", - указал представитель Кремля в ответ на вопрос, как президент относится к такой замене. "Конечно, мы все предпочли бы, чтобы играл наш прекрасный гимн. Но главное - чтобы наши спортсмены занимали первые места. Это компенсирует все", - заключил Песков.

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) утвердили Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022 году.