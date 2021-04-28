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Футбол в России

Все билеты на финал Кубка России по футболу проданы

Встреча между "Локомотивом" и "Крыльями Советов" пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) реализовал все выпущенные в открытую продажу билеты на финал Бетсити - Кубка России. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

Финал Кубка России между "Локомотивом" и "Крыльями Советов" пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде.

"Российский футбольный союз реализовал билеты, выпущенные в открытую продажу, на финальный матч Бетсити - Кубка России", - сообщили в службе коммуникаций.

В настоящий момент ограничение по количеству зрителей на стадионе "Нижний Новгород" составляет 20% от общей вместимости (45 тыс. человек). На финал кубка страны этот процент будет увеличен.

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