"Финал четырех" баскетбольной Евролиги пройдет без зрителей

ТАСС, 28 апреля. "Финал четырех" баскетбольной Евролиги из-за тяжелой эпидемиологической ситуации пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Заключительная стадия турнира состоится с 28 по 30 мая в Кельне.

"На протяжении года организаторы прорабатывали всевозможные варианты проведения заключительной части турнира в присутствии зрителей, - говорится в сообщении. - Однако, поскольку здоровье и безопасность болельщиков и участников остаются главной заботой для всех, было принято решение о невозможности присутствия болельщиков на трибунах".

В четвертьфинале сезона-2020/21 принимают участие два российских клуба - ЦСКА и "Зенит". Московская команда ведет в серии до трех побед со стамбульским "Фенербахче" со счетом 2-0, а у "Зенита" и "Барселоны" счет пока 1-1. Следующие матчи российские клубы проведут 28 апреля.

В прошлом сезоне из-за пандемии турнир был завершен без определения чемпиона. Действующим чемпионом Евролиги является ЦСКА, всего на счету московского клуба восемь титулов Евролиги.