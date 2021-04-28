Песков предложил считать исчерпанным инцидент с флагом России на ЧМ по шашкам в Польше

Он добавил, что это происшествие тем досаднее, что россиянка проиграла в этом матче. "Думаю, что ее проигрыш во многом связан с этим происшествием", - предположил Песков.

"Это досадное происшествие. Но, насколько я знаю, председатель соответствующей федерации уже принес извинения. Думаю, этот случай нужно просто считать исчерпанным", - сказал Песков журналистам в среду.

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил считать исчерпанным инцидент с флагом РФ на чемпионате мира по шашкам в Польше.

Поздняков назвал грубейшей ошибкой инцидент с флагом России на чемпионате мира по шашкам

В то же время он заверил, что Кремль не намерен делать какие-то официальные заявления в связи с этой ситуацией.

Финальный матч ЧМ проходит в Польше с 23 апреля по 3 мая, в нем встречаются россиянка Тамара Тансыккужина и полька Наталья Садовская. Во вторник во время четвертого раунда флаг России был убран со стола экс-президентом Европейской федерации шашек Яцеком Павлицким. Партия завершилась поражением россиянки. Позднее президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка принес извинения за ситуацию с российским флагом.

Тансыккужина является действующей чемпионкой мира, всего на ее счету шесть побед на мировом первенстве. Садовская - двукратная чемпионка мира. Матч проходит в девять раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победит та спортсменка, которая первой наберет 54 очка, счет пока 32:16 в пользу польки.